28 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
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28 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

28 Mayıs 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

28 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
28.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Çilek Kokusu

03:30 Benim Tatlı Yalanım

05:10 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:30 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 İşler Güçler

20:00 G.O.R.A

21:45 Çiçek Abbas

22:45 G.O.R.A

23:30 Aramızda Kalsın

Kaynak: InterSinema.com

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