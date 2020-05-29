28 Mayıs 2020 Haberleri
28 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
29.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:15
- Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
- Son dakika: İçişleri Bakanlığ, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı
- Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
- Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
- Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
- Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
- Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
- Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
- Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
- Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
- Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
- Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
- 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu
- İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
- Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
- Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı
- 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
- Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
- Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
- Restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
- İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
- Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
- Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
- Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
- İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
- Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
- Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
- Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
- Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
- Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
- Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
- Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü
- Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
- ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
- İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor