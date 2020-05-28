28 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
28 Mayıs 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
28.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:00 Ölümlü Dünya
01:20 Esra Erol'da
03:20 Bir Zamanlar Çukurova
04:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
20:00 Kara Kule
21:55 Ajan Stratton
22:15 Stratton
23:50 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Kaynak: InterSinema.com