28 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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28 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

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28 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

28 Mart Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart Pazar Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart Pazar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3361640

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKKIZ, AKÇA, ALEV, AYDENİZ, AZER, BAYRAK, BEYKAN, DOLMABAHÇE, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MADALYA, MÜMİN, NİLSU, TANER, UYUM, YAVUZHAN, ÖZER, İZ, ŞİMAL sk bölgelerinde 28/03/2021 02:00:00 - 28/03/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361653

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MERKEZ HARAÇÇI mah sk bölgelerinde 28/03/2021 09:00:00 - 28/03/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3359008

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah 75. YIL sk bölgelerinde 28/03/2021 09:00:00 - 28/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361654

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah MADALYA sk bölgelerinde 28/03/2021 10:30:00 - 28/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361662

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah MADALYA sk bölgelerinde 28/03/2021 11:00:00 - 28/03/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362053

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/03/2021 13:00:00 - 28/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361666

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZER sk bölgelerinde 28/03/2021 13:30:00 - 28/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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