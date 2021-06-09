28 Mart hangi burç? Doğum günü 28 Mart olanlar hangi burçtur? 28 Mart burcu nedir?

Astroloji ve uzay bilimlerinde yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar 28 Mart doğanların burcu ne merak etti. Peki, 28 Mart hangi burç? 28 Mart burç günü nedir? 28 Mart gününde doğanların burcu hangi burç olmaktadır? 28 Mart doğumluların burcu ne olmaktadır? Yirmi Sekiz Mart burcu nedir? 28 Mart yükselen burcu nedir?

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TOPLAM KAÇ BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

28 MART HANGİ BURÇ?

28 Mart Koç burcuna aittir . 28 Mart günü doğanların burcu Koç burcudur. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Koç'tur. Bu yüzden 28 Mart günü doğum günü olanların burcu da Koç burcu olur. 28 Mart yükselen burcunuzu internette yer alan hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.

28 Mart günü burcu : Koç

28 MART YÜKSELEN BURÇLARI NEDİR?

Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

28 Mart yükselen saatleri ve burçları nedir?

00:00 Yay

00:30 Yay

01:00 Yay

01:30 Yay

02:00 Yay

02:30 Oğlak

03:00 Oğlak

03:30 Oğlak

04:00 Oğlak

04:30 Kova

05:00 Kova

05:30 Balık

06:00 Balık

06:30 Koç

07:00 Koç

07:30 Boğa

08:00 Boğa

08:30 İkizler

09:00 İkizler

09:30 İkizler

10:00 İkizler

10:30 Yengeç

11:00 Yengeç

11:30 Yengeç

12:00 Yengeç

12:30 Yengeç

13:00 Aslan

13:30 Aslan

14:00 Aslan

14:30 Aslan

15:00 Aslan

15:30 Başak

16:00 Başak

16:30 Başak

17:00 Başak

17:30 Başak

18:00 Başak

18:30 Terazi

19:00 Terazi

19:30 Terazi

20:00 Terazi

20:30 Terazi

21:00 Akrep

21:30 Akrep

22:00 Akrep

22:30 Akrep

23:00 Akrep

23:30 Akrep

KOÇ BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasındaki günler Koç burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Koç burcudur:

21 Mart günü burcu : Koç

22 Mart günü burcu : Koç

23 Mart günü burcu : Koç

24 Mart günü burcu : Koç

25 Mart günü burcu : Koç

26 Mart günü burcu : Koç

27 Mart günü burcu : Koç

28 Mart günü burcu : Koç

29 Mart günü burcu : Koç

30 Mart günü burcu : Koç

31 Mart günü burcu : Koç

1 Nisan günü burcu : Koç

2 Nisan günü burcu : Koç

3 Nisan günü burcu : Koç

4 Nisan günü burcu : Koç

5 Nisan günü burcu : Koç

6 Nisan günü burcu : Koç

7 Nisan günü burcu : Koç

8 Nisan günü burcu : Koç

9 Nisan günü burcu : Koç

10 Nisan günü burcu : Koç

11 Nisan günü burcu : Koç

12 Nisan günü burcu : Koç

13 Nisan günü burcu : Koç

14 Nisan günü burcu : Koç

15 Nisan günü burcu : Koç

16 Nisan günü burcu : Koç

17 Nisan günü burcu : Koç

18 Nisan günü burcu : Koç

19 Nisan günü burcu : Koç

20 Nisan günü burcu : Koç

Koç burcu

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koç burcu (Latince'si Aries) burçlar kuşağının ilk burcudur. 21 Mart - 20 Nisan günleri arasında doğanlar Koç burcuna aittir. Koç burcu yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Koç

Doğum Tarihleri : 21 Mart - 20 Nisan

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Gezegeni : Mars

Etkili Gezegeni : Mars

KOÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Koç burçları savaşçı kişilerdir ve yaşamlarında ortaya çıkan değişiklik veya problemlerle mücadele etmeyi her zaman başarırlar. 2011 yılında uranüs'ün yaşamınızda başlattığı değişiklikler ve beklenmeyen olaylar zinciri bu yıl hız kazanarak devam edecektir. Uranüs yaşamınızın fiziksel, ruhsal ve manevi boyutlarındaki tansiyonu açığa çıkarırken siz radikal değişiklikler yaparak çıkan tansiyonu fırsatlara dönüştürebileceksiniz. 24 haziran-19 eylül 2012 arası uranüs'ün plüton gezegeniyle 2015 yılına kadar gireceği dik açı pozisyonlarının ilk ikisi gerçekleşeceğinden, değişikliklere ayak uydurmak bu dönemde biraz zor olabilir. 2008 yılında 10. Kariyer evinize giren plüton zaten uzun vadeli değişiklikleri başlatmıştı. Ancak bu yıl uranüs'ün gücüyle bu değişiklikler hız kazanacak ve hiç beklemediğiniz gelişmeler kariyerinizi geleceğe taşıyacak. Koç karakterinin en önemli özelliklerinden biri de hızlı karar alma yeteneğidir. Biraz yavaşlayın ve önünüze çıkacak fırsatları düşünerek değerlendirin. Bu yıl fırsatçılığı ile bilinen jüpiter'in boğa burcuna girmesiyle yaşamınızda faydacı yaklaşımların önemi 11 haziran sonrası idealist yöntemlerin önüne geçecek. Koçların yönetici gezegeni olan mars'ın 3 temmuz tarihine kadar başak burcu ve 6. Kariyer evinizde kalması size, kariyerinizde atılım yapmadan önce detayları iyice değerlendirme şansı verecektir. 11 haziran tarihi itibarı ile jüpiter'in 3. İletişim evinize girmesi insanlarla daha olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğinizin güçlenmesi anlamına geliyor. Sabırsız davranıp her şeyi bir anda yapmaya kalkışarak enerjinizi dağıtmadığınız sürece, ortaya çıkacak önemli bir projeyi hızla ilerletme olanağınız var. Satürn'ün 7. İlişkiler evinizde iki yıl süren ziyareti sonucu diğer insanlar ve yaşamınızdaki özel kişilerle olan ilişkileriniz konusunda pek çok şey öğrenmiş olacaksınız. Satürn'ün 5 ekim tarihinde 8. İlişki evinize girmesini takiben yaşamakta olduğunuz ilişkiyi güçlendirecek belki de yeni bir gönül ilişkisini başlatacaksınız. Önlerindeki fırsatlara düşünmeden atlayan koçlar için korku duygusu bir erdem olabilir. İnsanın endişe ve korkularına karşı yenik hissetmesi sinir bozucu olsa da sabırlı olmak ve bir şeye girişmeden tüm detayları incelemek size uzun vadede büyük yarar sağlayacaktır. Yaşamınızdaki değişimler başınızı döndürse de 2013 yılından itibaren istikrar oluşmaya başlayacak ve çabalarınız karşılığını kazandığınız, başarılı bir şekilde yerinizi koruduğunuz bir dönem geliyor.