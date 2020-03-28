28 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi
TFF 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig futbolcularından koronavirüs mesajlarıAlperen Topçular: Ekonomik olarak etkilendik ama sağlığımız söz konusuOgün Çebi: Bu süreçte mağdur olan ailelere yardım edelimSerdal Öz: Geçim için gelir önemli ama sağlık daha önemliMert Çapar: Sağlık olmazsa hiçbir...
28.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:47
TFF 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig futbolcularından koronavirüs mesajları
Alperen Topçular: Ekonomik olarak etkilendik ama sağlığımız söz konusuOgün Çebi: Bu süreçte mağdur olan ailelere yardım edelimSerdal Öz: Geçim için gelir önemli ama sağlık daha önemliMert Çapar: Sağlık olmazsa hiçbir işin önemi yokEmre Özer: Evde kalın, evde spor yapınTeknik Direktör Ramazan Silin: Millet olarak bunu atlatacağızMelih Gökçimen: Evde kalalımKaan Emin Ayyıldız: Elinizden geldiği kadar evinizde kalınAykut Yüce: Hayat eve sığar Liglerin yeniden başlamasını beklerken pastanede çalışıyorAmatör futbolcu Şakir Kıyak: Bizim çok fazla birikmişimiz yok, umarım süreç kısa sürer"Betonda koştuğunuz zaman sakatlık riski var" Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım
"Sevdiklerinizin hayatlarını riske atmak istemiyorsanız, lütfen bu sürece destek olun"
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Kaynak: DHA