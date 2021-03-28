28 Mart 2021 Ntv Yayın Akışı

28 Mart 2021 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?