28 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı 28 Mart 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular 01:30 Doya Doya Moda 02:10 Doya Doya Moda 03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz 04:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz 05:30 Oynat Bakalım 05:30 Gel Konuşalım 06:30 Oynat Bakalım 07:00 8'de Sağlık 07:00 Oynat Bakalım 08:00 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:00 Yollardayız 09:45 Oynat Bakalım 09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 10:00 Survivor Panorama 2020 10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 13:00 Doya Doya Moda 13:00 Hastanede Hayat 14:00 Oynat Bakalım 14:15 El Değmemiş Aşk 16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz 16:15 Benim Adım Feridun 17:15 Survivor Panorama 2020 19:00 Sinema 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kaynak: InterSinema.com