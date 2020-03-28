28 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
28 Mart 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Manşet
02:00 Fransa - Arjantin
02:00 Brezilya - Belçika
02:00 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA
03:40 Spor Artı
05:10 Bundesliga
05:10 PREMİER LİG
05:35 Formula E Sokak Yarışları
06:00 Futbol Akşamı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Hava Yarışları
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Süper Lig Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 İtalya - Almanya
10:25 Liverpool Goller
11:00 Spor Manşet
11:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:55 Spor Kitaplığı
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Stüdyosu
13:30 Bundesliga
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Manchester United - Tottenham
14:00 Spor Bülteni
15:00 Gündem Futbol
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Arjantin - Hırvatistan
16:00 Spor Manşet
17:30 Bundesliga
17:40 Muhammed Salah Goller
17:40 Premier Lig
17:50 Cristiano Ronaldo Goller
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Süper Lig Özetler
19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller
19:30 Spor Ana Haber
20:00 İngiltere Premier Lig Goller
20:00 Spor Bülteni
20:15 Brezilya - Belçika
20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
21:00 İngiltere - Hırvatistan
22:00 Futbol Akşamı
23:00 Spor Artı
23:00 Liverpool Özetler
Kaynak: InterSinema.com