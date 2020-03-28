28 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 28 Mart 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Manşet 02:00 Fransa - Arjantin 02:00 Brezilya - Belçika 02:00 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA 03:40 Spor Artı 05:10 Bundesliga 05:10 PREMİER LİG 05:35 Formula E Sokak Yarışları 06:00 Futbol Akşamı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Canavar Arabalar 07:00 Hava Yarışları 07:45 Spor ve Sağlık 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:05 Canavar Arabalar 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Süper Lig Goller 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:00 İtalya - Almanya 10:25 Liverpool Goller 11:00 Spor Manşet 11:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:25 Süper Lig Özetler 12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi 12:55 Spor Kitaplığı 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:00 Spor Stüdyosu 13:30 Bundesliga 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Manchester United - Tottenham 14:00 Spor Bülteni 15:00 Gündem Futbol 15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Arjantin - Hırvatistan 16:00 Spor Manşet 17:30 Bundesliga 17:40 Muhammed Salah Goller 17:40 Premier Lig 17:50 Cristiano Ronaldo Goller 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Bülteni 18:30 Süper Lig Özetler 19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller 19:30 Spor Ana Haber 20:00 İngiltere Premier Lig Goller 20:00 Spor Bülteni 20:15 Brezilya - Belçika 20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 21:00 İngiltere - Hırvatistan 22:00 Futbol Akşamı 23:00 Spor Artı 23:00 Liverpool Özetler Kaynak: InterSinema.com