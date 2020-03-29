28 Mart 2020 Haberleri
28 Mart 2020 Manşet Haberleri.
29.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:18
- Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
- İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
- Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
- Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
- Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
- İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
- Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
- Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
- Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
- Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
- Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi
- 'Koronavirüsten öldü' ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı
- Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
- Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
- Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
- Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
- Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
- Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
- Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
- Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
- Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
- Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
- Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
- Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim
- UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
- NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
- Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
- Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
- Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
- Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
- Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
- Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu