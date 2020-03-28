28 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
28 Mart 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Hadi İnşallah
01:45 Kayseri Aslanı
02:15 Zümrüdüanka
03:15 Temizlik Benim İşim
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Her Yerde Sen
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
12:45 Yasak Elma
13:00 İkinci Şans
13:45 Temizlik Benim İşim
15:15 Zümrüdüanka
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Merhaba
20:15 İkinci Şans
22:15 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
22:30 Hadi İnşallah
Kaynak: InterSinema.com