28 Mart 2020 Atv Yayın Akışı
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Esra Erol, Atv, TV

28 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

28 Mart 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

28.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:45
28 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Son Durak

01:10 Gel Dese Aşk

01:20 Esra Erol'da

03:45 Kara Ekmek

04:20 Kara Ekmek

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Gel Dese Aşk

13:00 Gel Dese Aşk

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:00 Gel Dese Aşk

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kaynak: InterSinema.com

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