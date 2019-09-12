12.09.2019 11:30

28 kişilik sınıfta 12 ikiz öğrenci

6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde Kuva-yi Milliye Ortaokulunda aynı sınıfta eğitim gören 6 tek yumurta ikizi öğrenci, öğretmen ve arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Balıkesir'de ki Kuva-yi Milliye Ortaokulu 5-A sınıfında bulunan 6 tek yumurta ikizi Damla-Yağmur Üstünel,Kemal Tezcan-Ahmet Hasan Yılmazer, Efe-Ege Sağlık, Hüseyin-Yusuf Kılıçarslan, Selim-Salih İbiş'i görenler şaşırıyor. Yüz benzerliğinin yanı sıra giydiği okul formaları, hareket ve davranışlarıyla da tıpa tıp birbirinin aynı olan ikizleri öğretmen, öğrenci ve okul yönetimi tarafından tanıyıp ayırt etmek çok kolay olmuyor. Tanınmanın dışında hiçbir sıkıntısı olmayan ikizler adeta okulun neşe kaynağı. Okul müdürü Raşettin Dağ öğrencilerin aynı sınıfta tesadüfen bir araya geldiğini ifade ederek "Yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken aynı sınıfta bulunan 6 ikiz öğrencimiz bizimde dikkatimizi çekti. Bugün ikizlerimizden biri gelmedi. 28 kişilik sınıfın neredeyse yarısına yakını ikizlerimiz oluşturuyor"dedi.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kadir Kayabey "Bu sene okulumuzun 5-A sınıfında 6 tane ikiz öğrencimiz aynı sınıfta eğitim ve öğretim görecek. 12 tane birbirine benzeyen çocuk demek. İnşallah bunun yararını göreceğiz ve zararını bertaraf edeceğiz. İnsan ister istemez karıştıracak tabi ki daha yeni derslere başladık ama ben zamanla öğreneceğimi tahmin ediyorum"şeklinde konuştu.



"Bize alışamadılar karıştırmaları normal"

İkiz öğrencilerden Damla ize Üstünel arkadaşlarının kendilerini karıştırdıklarına dikkat çekerek " Okulda yeni olduğumuz için pek alışamadılar ama karıştırmaları normal"dedi.

Erkek ikizlerden Efe Sağlık kendileri gibi sınıfta bir çok ikiz arkadaşları olduğunu ifade ederek "Aslında bunu beklemiyordum. Kadere böyle çıkmış"açıklamasını yaptı. Kardeşi Ege Sağlık ise "Bu sınıfta olmaktan çok memnunun. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz bizi ister istemez karıştırıyorlar. Bizde diğer ikiz arkadaşlarımızı karıştırıyoruz"şeklinde konuştu.



"Kulağındaki benden ayırıyorum"

İkiz öğrencilerin velisi Sultan Solak "Bu yıl bizim içinde bir sürpriz oldu. Çocuklarım kendi gibi bir çok ikiz arkadaşıyla birlikte aynı sınıfta okuyacak. Ayırmak için zorlanıyorum bende ama kulağında ben olduğu için bizde sıkıntı olmuyor. İkisine birden Salih Selim diye çağırıyorum"dedi.

Kaynak: İHA