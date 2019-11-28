28 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

28.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: Bariz hata yapan hakemlere para cezası gelmeli

"Almış olduğumuz 1-2 oyuncu beklentimizi karşılamadı"

"Yerli oyuncudan uzaklaştık; milli takımın başarısı örnek olsun""Sporculara ödenen bedellere vergi geliyor, bu kulüpleri zora sokar""Kulüp başkanları kendi dönemlerinden sorumlu olmalı""Kulüpler Birliği yasasının neden çıkmadığını açıklasınlar""Hakemlere verilen maaş az"

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili protokol törenine katılacak.BEŞİKTAŞ20.55 UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda geride kalan dört maçta henüz puanla tanışamayan ve Avrupa macerasını sürdürme umudu kalmayan son sıradaki Beşiktaş, 4 puanla üçüncü durumdaki Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.20.55 Grubun diğer karşılaşmasında ise 10 puanla liderlik koltuğuna oturan Portekiz takımı Braga, 9 puanla ikinci basamakta bulunan İngiliz takımı Wolverhampton Wanderers'la evinde mücadele edecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR20.55 Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla lider olduğu J Grubu'nda, 5 puanla üçüncü durumdaki İtalyan takımı Roma ile İstanbul'da kritik mücadeleye çıkacak.20.55 J Grubu'nda gecenin diğer maçında 5 puanla ikincilikte yer alan Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, 4 puanla sonuncu Wolfsberger ile Avusturya'da kozlarını paylaşacak.TRABZONSPOR18.50 UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan bordo-mavililer, dört müsabakada aldığı 1 puanla sonunculukta yer aldığı C Grubu'nda, 6 puanla bir üst sıradaki İspanyol ekibi Getafe ile sahasında karşı karşıya gelecek.18.50 Grupta 10 puanla lider olan İsviçre takımı Basel ise 6 puanlı Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk olacak.FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.GALATASARAYSarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.BASKETBOLTHY Euroleague20.45 Fenerbahçe Beko - KhimkiFIBA EuroCup18.00 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - MBK Ruzomberok19.00 MBA Moskva - Beşiktaş TRC İnşaat19.00 BOTAŞ - KP Brno21.00 Udominate Basket Umea BBK - Kayseri BasketbolVOLEYBOLCEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi19.00 Fenerbahçe Opet - BudowlaniUEFA AVRUPA LİGİ'NDE 5'İNCİ HAFTA18.50 Astana (Kazakistan) - Manchester United (İngiltere)20.55 Feyenoord (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (Orkun Kökçü)20.55 Young Boys (İsviçre) - Porto (Portekiz)20.55 Ferencvaros (Macaristan) - Espanyol (İspanya)20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ludogorets (Bulgaristan)20.55 Olexandriya (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya) (Yunus Mallı)20.55 Saint-Etienne (Fransa) - Gent (Belçika)20.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Partizan (Sırbistan)23.00 Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)23.00 Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)23.00 Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)23.00 Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna)23.00 Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya)23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda)23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)23.00 Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa)23.00 Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Kaynak: DHA