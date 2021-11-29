28 Kasım 2021 Haberleri
28 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
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- DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın
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- Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum
- Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur, 300 kilometre uzakta bulundu
- Yağmurla gelen sel, 55 dekar çilek serasını göle çevirdi
- Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara kuvvetli rüzgar uyarısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi! Programa Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu
- 12 Dev Adam siftah yaptı! Büyük Britanya'yı farka boğduk
- Tanju Özcan'dan tartışma yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak
- Hasta yatağında bile Galatasaray'ı sormuş! Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'le son konuşmasını anlattı
- Köprüden düşen tır alev topuna döndü: 2 ölü, 1 yaralı
- Yem karma makinesinin içene düşen 22 yaşındaki çoban hayatını kaybetti
- Futbol oynadığı yılları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Babam iyi ki önümü kesti
- Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşısında da sürdü
- Galatasaraylıları ayağa kaldıran pozisyon! Maçın hakemi yerden yere vuruldu
- Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu yatak pozunu paylaştı
- Galatasaraylılar onu hiç unutmayacak! İşte Mustafa Cengiz'in başarılarla dolu başkanlık dönemi
- Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor
- Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatının ardından siyaset, spor ve iş dünyasından peş peşe paylaşımlar
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek
- Son Dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti
- 20 gündür kayıp olan Kur'an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu
- Adana'dan ABD'ye uzanan federal ajanlık hikayesi: FBI beni aradı, 'bizimle çalışmak ister misin?' dedi
- Fırtına şampiyonluğa yürüyor! Namağlup lider Trabzonspor, Karagümrük engelini rahat geçti
- Marketten ekmek çalan çocuk için hakimden ibretlik karar! Ağlatan hikaye yeniden gündemde
- Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
- Amcası ve kuzenlerini öldürüp WhatsApp'ta paylaşım yaptı: Olması gerekeni yaptım
- Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
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- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bekarlara çağrı: Sorumluluktan kaçmayın
- Motosiklet hırsızlığı kavgasında kan döküldü! Baba ve oğlu 3 kişi öldürdü
- Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde çıkan kavgada iki grup birbirlerine girdi
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