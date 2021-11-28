28 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı
28 Kasım 2021 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
02:30 Biatlon Dünya Kupası
03:30 Pist Bisikleti Şamp. Ligi
05:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
07:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
08:30 Serbest Kayak: Dünya Kupası
09:20 Snowboard Dünya Kupası
11:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası
12:10 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
12:55 Biatlon Dünya Kupası
14:20 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
15:20 Biatlon Dünya Kupası
17:05 Kuzey Kombine Dünya Kupası
17:35 Alp Disiplini Dünya Kupası
18:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası
20:00 Haberler
20:05 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:45 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
22:05 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:45 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
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