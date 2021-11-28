28 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
28 Kasım 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 M. Başakşehir - Altay
04:15 1 Yıldız 10 Gol
04:30 A. Demirspor - Kasımpaşa
06:15 1 Yıldız 10 Gol
06:30 FTA Antalyaspor - A. Alanyaspor
07:00 M. Başakşehir - Altay
08:45 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
13:00 Maç Başlıyor
13:30 FTA Antalyaspor - A. Alanyaspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor
18:00 Bein Süper Lig
19:00 Beşiktaş - G. Giresunspor
21:00 Bein Süper Lig
23:00 Trio
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