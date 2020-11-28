28 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
28 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:45 İleri Üçlü
04:55 Teknik Analiz
05:40 Süper Lig Özetler
06:15 Bundesliga
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Bayern Münih - Werder Bremen
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Teknik Analiz
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemenspor
13:45 İtalya Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Giresunspor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altay - Bursaspor
19:30 Dakika Skor
21:10 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com