28 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
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28 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

28.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 06:47
28 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

28 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

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02:00 Stadyum

03:45 İleri Üçlü

04:55 Teknik Analiz

05:40 Süper Lig Özetler

06:15 Bundesliga

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Bayern Münih - Werder Bremen

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Teknik Analiz

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:30 Spor Bülteni

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemenspor

13:45 İtalya Kupası Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 İstanbulspor A.Ş. - Giresunspor

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altay - Bursaspor

19:30 Dakika Skor

21:10 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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