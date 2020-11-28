28 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
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28 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

28.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 06:47
28 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

28 Kasım 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Dizi

01:00 Suikast

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01:30 Şah Mat

03:00 Görevimiz Tehlike 2

03:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

14:00 Menajerimi Ara

16:00 Sol Yanım

16:30 Dizi

16:30 Seven Ne Yapmaz

18:30 Star Haber

20:00 Dizi

20:00 İbo Show

Kaynak: InterSinema.com

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