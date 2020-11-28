28 Kasım 2020 Show Yayın Akışı
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28 Kasım 2020 Show Yayın Akışı

28.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 06:47
28 Kasım 2020 Show Yayın Akışı

28 Kasım 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

00:15 Alev Alev

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02:45 Çukur

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Türk Malı

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

13:00 Alev Alev

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kaynak: InterSinema.com

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