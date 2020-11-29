28 Kasım 2020 Haberleri
29.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:15
28 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi
- 27'nci dönem POMEM duyurusu yapıldı! 8 bin polis alınacak
- Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor
- Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
- Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı
- Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı
- Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hastaneye götürmek için aracına aldığı hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı
- Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı
- Uyuşturucudan aranan şahıs kısıtlamaya uymayınca yakalandı
- Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor
- Domuz avına giden talihsiz adam, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin hedefi oldu
- Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi
- İsrailli Bakan'dan Fahrizade suikastına ilişkin açıklama: Kimin yaptığına dair fikrim yok
- Kısıtlamada kontrolden kaçan alkollü sürücü, yakalanınca polislere 'Ben size ölürüm' diyerek af diledi
- Adanaspor'da 21'i futbolcu 40 kişi koronavirüse yakalandı
- İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor
- Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti
- Kendisine 'Yatakta iyi değil' diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt
- Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti
- Gözler Pazartesi toplanacak Kabine'ye çevrildi! Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor
- Kandilli'den yürekleri ferahlatan kuraklık açıklaması: Ocak ayından sonra yağışlar artacak
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar
- Manchester City, evinde Burnley'yi 5-0 yendi
- Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı
- İran, beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü
- Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı
- Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi
- 42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı
- Partilere katılıp 'Abartmayın' diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı
- Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterilerine yemek hizmeti verebilecek
- Beşiktaş'ta Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında oynayamayacak
- Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı
- Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel'den koronavirüs uyarısı: Bu haftadan korkun
- Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu
- İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
- Ruhani: İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz, suikasta uygun zamanda yanıt vereceğiz