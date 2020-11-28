28 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı
28.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 06:47
28 Kasım 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:30 Kefaret
04:45 Temizlik Benim İşim
05:45 Şevkat Yerimdar
06:00 Şevkat Yerimdar
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 25 Litre: Suyun Peşinde
13:45 Sen Çal Kapımı
16:30 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com