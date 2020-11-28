28 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı
28 Kasım 2020 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Alp Disiplini
00:55 Haberler
01:00 WRC
01:30 Kayakla Atlama
02:00 Haberler
02:05 Kayakla Atlama
02:30 Kayaklı Koşu
03:30 Snooker
03:30 Biatlon
04:30 Biatlon
05:00 Snooker
05:00 Kayakla Atlama
06:00 Kayaklı Koşu
07:00 Nordic Combined
07:00 Kayakla Atlama
07:30 Snooker
08:00 Kayakla Atlama
09:30 Alp Disiplini
09:30 Kayakla Atlama
10:30 Kayaklı Koşu
11:15 Kayaklı Koşu
12:00 Nordic Combined
12:55 Biatlon
13:55 Kayaklı Koşu
14:20 Kayaklı Koşu
16:10 Nordic Combined
16:15 Biatlon
17:30 Kayakla Atlama
18:00 Nordic Combined
18:40 Kayakla Atlama
20:00 Alp Disiplini
20:15 Kızak
21:20 Haberler
21:25 Nordic Combined
21:45 Snooker
22:25 Kayakla Atlama
23:10 Haberler
23:15 Kayaklı Koşu
Kaynak: InterSinema.com