28 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
28 Kasım 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:00 Süper Lig
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
00:45 Süper Lig Haftanın Golleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:32 UEFA Avrupa Ligi
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:30 UEFA Avrupa Ligi
04:45 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:55 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:38 Maç Saati
09:45 Özel Röportaj
10:00 UEFA Avrupa Ligi
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Diego Armando Maradona
11:35 Süper Lig
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor
15:35 Süper Lig Maç Sonu
15:45 Süper Lig Kısa Özet
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Sanal Direktör
16:00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
17:00 beIN Teknik
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:30 Süper Lig
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
19:45 Süper Lig
20:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
20:15 Süper Lig
20:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:30 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com