28 Kasım 2019 Haberleri
28 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
29.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:18
- Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
- BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
- Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı
- İki grup arasındaki saman tartışması kanlı bitti: 12 yaralı
- Meclis'te 'Tank Palet Fabrikası' tartışması! 'General eskisi' ifadeleri gerginlik çıkardı
- Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi
- Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
- Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki
- Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
- Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu
- Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
- Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
- Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması: Önceliğimiz yolcuların mağduriyetlerini gidermektir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı
- Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Esra Erol'u da soymuşlar!
- Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek
- CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu
- Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında tribünler boş kaldı!
- Okan Buruk'tan 2 değişiklik
- Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
- Abdullah Avcı, Bratislava maçında rotasyon yaptı!
- Zeljko Obradovic tarihe geçti!
- İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
- Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
- Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu!
- Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
- Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
- Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi
- Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti!
- 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
- Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!
- Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
- AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
- İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
- Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
- Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
- Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı
- Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti
- Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı