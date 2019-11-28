28 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
28 Kasım 2019 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
02:45 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
06:30 Özel Röportaj
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Haftanın Öyküleri
15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
18:40 Trabzonspor - Getafe
19:00 Maç Saati
19:35 UEFA Avrupa Ligi
19:50 Trabzonspor - Getafe
20:30 Haftanın Öyküleri
20:45 Beşiktaş - Slovan Bratislava
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Beşiktaş - Slovan Bratislava
23:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
23:00 Taraftar