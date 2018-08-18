28. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'ne Doğru

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, "Kadın" ana temasıyla 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek asırdır düzenlenen festivalin temasını her yıl farklı bir konu üzerine belirlediklerini söyledi.

Bu yıl festivalde kadınlara ağırlık vereceklerini dile getiren Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl teması 'Çocuk' olan festivalimizin bu yıl temasını 'Kadın' olarak belirledik. Öldürülen, tecavüze uğrayan, şiddet gören kadınlarımıza dikkati çekmek adına böyle bir karar aldık. Kadın cinayetleri son bulsun, kadına olan şiddet son bulsun istiyoruz.

Hem ülkemizde hem de dünyada kadın olarak, günün koşullarında önemli aşamalar kaydetmiş ve hizmetlerde bulunmuş kişilerin heykelleri olacak. Genellikle söyleşi ve diğer konuklar açısından baktığımızda kadın davetlilerimizin daha çok olduğunu göreceğiz. Pozitif ayrımcılık yaparak kadınımıza verdiğimiz önemi vurgulamak için ana tema olarak 'Kadın'ı aldık."

Festivalle ilgili yoğun bir hazırlık çalışması yaptıklarını anlatan Kesimoğlu, etkinlikte Kibariye ve Funda Arar gibi sanatçıların da konser vereceğini aktardı.

Kakava ateşi yanacak

Kesimoğlu, festivalin 12 Eylül'de Özgürlük Parkı'ndan kortej ile başlayacağını bildirdi.

Festival alanına ulaşacak kortejin, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kakava ateşini yakacağını belirten Kesimoğlu, bu geleneğin festivalin bir simgesi olduğunu vurguladı.

Kesimoğlu, festival kapsamında düzenlenecek törende "Işkırlak Ödülü'nün bu yıl Demet Akbağ'a verileceğini sözlerine ekledi.