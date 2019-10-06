28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali

06.10.2019 17:16

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, belediye tarafından 28'incisi düzenlenen Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor.

Ceviz satışı için Almanya'dan geldiğini söyleyen üretici İlyas Çarpışan, 9 yıl önce kurduğu ceviz bahçesinin hasadının çok iyi olduğunu belirterek, "Her yıl iznimi festival tarihine göre ayarlıyorum. Festivaller Kaman'ın tanıtımı için çok önemli." dedi.

Kaman'dan ceviz almak için her yıl Kırıkkale'den geldiğini söyleyen Şeref Uludağ da "Her yıl ceviz festivalinde yaklaşık 100 kilogram ceviz alarak hem kendi ihtiyacımızı gideriyor hem de çevremdeki insanlara hediye ediyorum. Herkes cevizini almak için Kaman'a gelip bu coşkulu festivali görsün." diye konuştu.

Ceviz satışlarının bu yıl önceki yıllara oranla çok daha iyi olduğunu aktaran ceviz üreticisi Meryem Kozan ise "Her yıl ceviz festivalimizi yapıyoruz. Bu yıl 400 kilogram ceviz sattım. Geçen yıla oranla daha çok satış yaptık. Herkesi ince kabuğu ile ünlü Kaman Cevizi almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA