28. Kalite Kongresi, ikinci gününde Fatma Şahin ve Mansur Yavaş'ı ağırladı!

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:56

Bu özel oturumda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmacı olarak yer aldı. İki başkan da altyapının zaten belediyelerin görevi olduğuna dikkat çekerken asıl önemli olanın "mutlu şehirler" yaratmak olduğunu vurguladı. Fatma Şahin konuyla ilgili "Şehrin CEO'su gibi çalışmak gerekiyor" derken Mansur Yavaş da "En büyük projem Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak" açıklamasını yaptı.

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye'nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek adına çalışmalar yürüten Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Kalite Kongresi, ikinci gününde de iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırladı. "Çözüm Özünde – Fix The Basics!" ana temasıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongrenin ikinci günü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmacı olduğu "21. Yüzyılda Metropoller ve Yerel Yönetimlerde Çağın Gereklerini Yakalamak" isimli oturumla başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oturumun başındaki konuşmasında kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığına vurgu yaparak, "Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki hedefi dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek. Bu anlayışla, şehirlerimizi de bu yarışın içinde tutmamız gerekiyor. Yani her şehir kendi kalkınma planını yapmalı. Sorunların çözümünde mutlaka teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Dünyaya entegre olmamız ve bunun içini doldurmamız şart. "Ar-Ge" ve "İnovasyon" diye ayrı bir birim kurduk, beşeri sermayeyi merkeze aldık ve kendimizi yeniden yapılandırdık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise mobil verileri kullanmanın önemine değinerek, "Çağı yakalayamazsanız şehri yönetemezsiniz. Bu iş başkanların şahsına düşüyor. Çok üstün kaliteli insan gücünü; bulup, yönlendirmeliyiz. Çünkü şehrin en ücra köşesindeki bir çukurun hesabı da başkana soruluyor, onu bilmek lazım. Bunun tek yolu mobil verileri iyi kullanmak ve de tüm vatandaşların gönüllü katılımını sağlamak" diye konuştu.

BEŞERİ SERMAYE ÖNEMLİ

Gençlerin hedef kitleleri olduğuna dikkat çeken Fatma Şahin de, şu açıklamaları yaptı:

"Beşeri sermayeye çok ciddi yatırım yapmalıyız. Genç bir nüfusumuz var. 2 milyonluk şehrin 1 milyonu genç. Baştan bu çocukları çok sağlam bir şekilde eğitmeliyiz. Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Bunlar bizim doğal işimiz. Sosyal ve kültürel belediyecilik ile bilgi ekonomisiyle şehir ekonomisini beşeri sermaye üzerine odaklamamız gerekiyor. Bu yüzden gençler bizim en önemli hedef kitlemiz."

İyi bir insan olmanın önemine dikkat çeken Şahin sözlerini, "O kadar önemli ki. İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir astronot ama iyi insan. Dünyaya baktığımız zaman ihtiyacımız olan şeyin bu olduğunu görüyoruz" diyerek tamamladı. Geçen aylarda Moskova'da bir toplantıya katıldığını anlatan Mansur Yavaş ise "Toplantıda kimse asfalt ya da altyapı konuşmadı. Yaşadığımız kentteki insanların sağlıklı yaşaması, sağlıklı kalmaları için neler yapabiliriz, onu konuştuk. Bizde genel yaşantı, asansör ve otopark arasında geçiyor. Sonra hafta sonları da 10 bin adım atacağız diye uğraşıyoruz. Halbuki toplu taşımanın olduğu yerlerde o 10 bin adımı zaten o şehir size attırıyor" ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERİN EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRMEK LAZIM

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalara dikkat çekerek, "Artık makarna, yumurta üreterek rekabet gücü korunamaz, bizi yüksek teknolojiye taşıyacak başlıklara geçmemiz gerek. 21 yüzyıl veri yüzyılı. Suriye meselesi hallolduğu zaman Ortadoğu'nun en büyük pazarıyız, üretim merkeziyiz. Ama buna şimdiden hazır olmamız lazım. İkinci rekabet etme gücümüz de gurme turizmi. İç turizmde iyiyiz ama hedef kitlemiz Asya, Japonlar. Kapadokya'ya bakın işsizlik yok mesela, herkes mutlu. Oraya giden Japon turisti bizim bölgemize getirmemiz lazım, o zaman ne terör kalır ne de uyuşturucu" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Beypazarı örneğini vererek, o bölgenin az bir masrafla turist çeken bir yer haline geldiğini anımsattı. Yavaş, "Ankara'nın her yerinde termal su var, termal turizmden para kazanmak isteyenleri ikna edip, İskandinav ülkelerindeki sigortalıları getirelim diyoruz. Ankara Ticaret Odası ve üniversitelerle işbirliği yapıp genel potansiyeli de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"EN AZ 2 MİLYONA YAKIN İNDİRME BEKLİYORUZ"

Ankaralı vatandaşların şehirdeki sorunları bildirmesi üzerine kısa sürede çözüm üretecekleri bir mobil uygulama geliştirdiklerini söyleyen Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Bir mobil uygulama yapıyoruz Ankara'da. En az 2 milyona yakın indirme bekliyoruz. İşte bu mobil uygulama üzerinden insanlar aklınıza gelen her şeyi yapabilecek. Belki dünyada bir numara olacak. Ama en önemlisi, vatandaşın size güvenip inanması, gördüğü bir olumsuzluğu anında bildirmesi. O zaman bizim belediye personel alımı 30 bin, 300 bin olacak. Yani diğer gönüllüler ile"

BELEDİYE BAŞKANLARI, ŞEHRİN CEO'SU GİBİ ÇALIŞMALI

Panelde belediye başkanı tanım ve rolünün nasıl değiştiği üzerine her iki başkanın da görüşleri alındı. Fatma Şahin, "Aslında şehrin CEO'su oluyoruz. Özel sektör mantığıyla şehrin her bir kişisinin yaşam kalitesine dokunacak bir mekanizmayı oturtmanız lazım. Kutup yıldızı olacaksınız, yol göstereceksiniz. Herkesin mutlu olmasını sağlayacak mekanizmaları kurmanız gerek" dedi. Mansur Yavaş ise "Evet, başkan olurken en büyük projem Ankara ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmalar yapmaktı. Çılgın projem falan olmadı hiç. Çünkü şehrin ekonomisi ne kadar güçlenirse bize gelen özgeçmişlerin sayısı da o kadar azalıyor. Belediyeler ekonominin gelişmesi konusunda aracı olmalı, kolaylaştırıcı olmalı" dedi.

Kaynak: Bültenler