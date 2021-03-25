"28. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz konserleri başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"28. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz konserleri başvuruları başladı

Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
'28. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz konserleri başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak "28. İstanbul Caz Festivali" kapsamında düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular başladı.

Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak "28. İstanbul Caz Festivali" kapsamında düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 19 yıldır devam eden Genç Caz, Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen, 30 yaş altındaki genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

Genç Caz müzisyenleri, şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilen "Parklarda Caz" kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca bu yıl, ilk kez Genç Caz müzisyenlerinin katılımıyla bir derleme albüm hazırlanarak, Sony Music Türkiye ve İKSV etiketiyle dijital ortamda yayımlanacak.

Genç Caz Seçici Kurulu'nda müzisyen Aycan Teztel, Cenk Erdoğan, müzik yazarı Leyla Diana Gücük, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Konserlere katılmak ve Sony Music Türkiye ile İKSV etiketli albümde yer almak isteyen müzisyenler ve topluluklar, "genccaz.iksv.org" adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir.

Başvurular, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "28. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz konserleri başvuruları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:14:28. #1.14#
title