"28. İstanbul Caz Festivali" 1 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak
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"28. İstanbul Caz Festivali" 1 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak

'28. İstanbul Caz Festivali' 1 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "İstanbul Caz Festivali" kapılarını 1 Eylül'de 28. kez açacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "İstanbul Caz Festivali" kapılarını 1 Eylül'de 28. kez açacak.

Açık hava mekanlarında 24 gün boyunca sürecek festival kapsamında 40'a yakın konser ve çeşitli yan etkinlikler müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival maratonunda konser verecek isimler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angelique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı "İhtimaller" projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone'ye ithaf ettiği albümü "Morriconne Stories"den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, geçen yıl Grammy'ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün'ün hikayesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü'nü kazanan ve Glastonbury ile Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks yer alıyor.

Festivalin ücretsiz "Parklarda Caz" konserlerine bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek #İstanbulBirSahne konserleri de eklenecek. Konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli olacak. Bir diğer sevilen etkinlik "Gece Gezmesi", bu yıla özel bir formatla Beykoz Kundura'nın farklı sahnelerine dağılacak.

Festivalde 19 yıldır devam eden "Genç Caz" projesinde bu yıl 2013'te hayatını kaybeden müzik insanı Mehmet Uluğ'un anısını yaşatmak amacıyla Mehmet Uluğ Fonu oluşturulacak. Genç Caz'la keşfedilen, gelecek vadeden genç müzisyenler bu fonla desteklenecek.

28. İstanbul Caz Festivali'nin programını tanıtmak amacıyla düzenlenen çevrim içi düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, "Festivallerimizle İstanbul'un kültür-sanat yaşamını yeniden güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. 28. İstanbul Caz Festivali de İstanbul'un dört bir yanındaki parklarda ve açık hava mekanlarında, aralarında her yaştan izleyicinin katılabileceği ücretsiz konserlerin de bolca olduğu zengin ve çeşitli bir program sunacak. Sanatın, müziğin bize ne kadar iyi geldiğini hep birlikte hatırlayacağız" dedi.

İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer ise bu yıl festivali, içinde bulunduğumuz şartları da dikkate alarak eylül ayında planladıklarını belirterek, "İKSV, yaşanan zor şartlara rağmen bu yıl da sahne emekçileri ve kültür hayatının farklı paydaşları ile İstanbul Caz Festivali'ni gerçekleştirerek şehirde kültür-sanat faaliyetlerinin canlanmasına katkı sağlayacak ve müzisyenleri yeniden sahne ve dinleyicileri ile buluşturacak" diye konuştu.

Festivalin bu yılki "Yaşam Boyu Başarı" ödülü de ses sanatçısı Tülay German'a verilecek.

28. İstanbul Caz Festivali'nin tüm konserleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirlere uygun olarak açık hava mekanlarında yapılacak.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler "caz.iksv.org.tr" adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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