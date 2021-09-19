28'inci Altınkoza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

ADANA'da, bu yıl 28'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği 'Yaramaz Çocuklar' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Cemil Şov' filmindeki performansıyla Ozan Çelik'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise 'Koridor' filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel'e verildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, katılımcıların kırmızı halı geçişiyle başladı. Ardından Feridun Düzağaç sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Şebnem Özinal ve Volkan Severcan'ın sunuculuğunu yaptığı törene Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve izleyiciler katıldı. Törende ilk olarak bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar anıldı. Ardından konuşma yapan Başkan Karalar, Adana'nın festivaller kenti olduğunu belirterek "Altınkoza Film Festivali'nin Türkiye sinemasına kattığı kazanım tartışılmaz. Ayrıca insanların, karakterin, görüşlerine kattığı önemin de üstünde durmak gerekir. Adana, çok çeşitli kesimlerin birlikte kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Bunda sinemanın rolü büyüktür. Ben de bu festivalin Avrupa'da ve dünyada hakkettiği noktaya gelmesi için elimden geleni yapacağım. Bu yıl filmleri izleyiciyle buluşturmak için yazlık sinemalarla onları herkese ulaştırdık, Adanalılara sinema keyfini yaşattık" dedi.

-En İyi Canlandırma: Sudan Çıkmış Balık (Nur Özkaya)