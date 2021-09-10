28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli Konya'da yakalandı
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28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli Konya'da yakalandı

28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli Konya'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Ülke genelinde 28 ilde 48 ayrı suça karışan ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan firari zanlı, Konya'da polis operasyonuyla yakalandı.

Ülke genelinde 28 ilde 48 ayrı suça karışan ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan firari zanlı, Konya'da polis operasyonuyla yakalandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "tehdit", "hakaret", "mala zarar verme" ve "taksirle adam yaralama" suçlarından aranan şüpheli Habil F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında, şüphelinin bir arkadaşına ait otomobili kullandığını tespit etti.

Harekete geçen polis, otomobili merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Larende Caddesi'nde durdurdu.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemleri için emniyete götürülen zanlının, 13 mahkeme tarafından hakkında yakalama emri çıkarıldığı ve 28 ilde "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından 48 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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