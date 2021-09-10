28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli tutuklandı - Haberler
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28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli tutuklandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli tutuklandı

Ülke genelinde 28 ilde 48 ayrı suça karışan ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan zanlı, yakalandığı Konya'da tutuklandı.

Ülke genelinde 28 ilde 48 ayrı suça karışan ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan zanlı, yakalandığı Konya'da tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "tehdit", "hakaret", "mala zarar verme" ve "taksirle adam yaralama" gibi suçlardan aranan Habil F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında, şüphelinin bir arkadaşına ait otomobili kullandığını tespit etti.

Harekete geçen polis, otomobili merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Larende Caddesi'nde durdurdu.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlının, 13 mahkeme tarafından hakkında yakalama emri çıkarıldığı ve 28 ilde "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 48 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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