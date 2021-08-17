28'i yabancı 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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28'i yabancı 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı

28'i yabancı 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta son bir ayda çeşitli suçlara karışan 28'i bayancı uyruklu 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta son bir ayda çeşitli suçlara karışan 28'i bayancı uyruklu 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında, 12 Temmuz - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 56 suça rastlanıldı. Uygulamalarda; 827 gram Esrar maddesi, 8 gram Metamfetamin, 3 adet Extacy hap, 40 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet tabanca mühimmatı, 366 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği mühimmatı, 284 adet tibbi malzeme, 200 adet ilaç kutusu, 200 adet ilaç prospektüsü, 150 adet plastik ilaç ambalajı ve 1980 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 28'i yabancı uyruklu 72 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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