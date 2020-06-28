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28 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

Mali kriz Eskişehirspor'u küme düşürdü15 puanın ardından yıldızlarını da kaybettiBir sezonda 2 başkan değiştirdi4 sezon sonra ligden düştü- Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız"SÜPER LİG18.

28 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi
28.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:11

Mali kriz Eskişehirspor'u küme düşürdü

15 puanın ardından yıldızlarını da kaybetti

Bir sezonda 2 başkan değiştirdi4 sezon sonra ligden düştü

- Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız"

SÜPER LİG18.30 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor18.30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor21.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray21.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor

TFF 1'İNCİ LİG17.30 Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor20.00 Akhisarspor - Cesar Grup Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL18.15 Milan - Roma (Hakan Çalhanoğlu - Mert Çetin, Cengiz Ünder*)20.30 Granada - Eibar (İsmail Köybaşı)20.30 Sassuolo - Hellas Verona (Mert Müldür)

21.00 Kopenhag - Midtjylland (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)


Kaynak: DHA

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