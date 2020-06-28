28 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi Mali kriz Eskişehirspor'u küme düşürdü15 puanın ardından yıldızlarını da kaybettiBir sezonda 2 başkan değiştirdi4 sezon sonra ligden düştü- Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız"SÜPER LİG18.

Mali kriz Eskişehirspor'u küme düşürdü 15 puanın ardından yıldızlarını da kaybetti Bir sezonda 2 başkan değiştirdi4 sezon sonra ligden düştü Bir sezonda 2 başkan değiştirdi4 sezon sonra ligden düştü - Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız" SÜPER LİG18.30 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor18.30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor21.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray21.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor TFF 1'İNCİ LİG17.30 Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor20.00 Akhisarspor - Cesar Grup Ümraniyespor AVRUPA'DAN FUTBOL18.15 Milan - Roma (Hakan Çalhanoğlu - Mert Çetin, Cengiz Ünder*)20.30 Granada - Eibar (İsmail Köybaşı)20.30 Sassuolo - Hellas Verona (Mert Müldür) 21.00 Kopenhag - Midtjylland (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA