28 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31525 sayılı Resmi Gazete

28 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Haziran Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.