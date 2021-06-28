28 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31525 sayılı Resmi Gazete
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28 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31525 sayılı Resmi Gazete

28 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31525 sayılı Resmi Gazete
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28 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Haziran Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

28 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Haziran Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Teknik Üniversitesi Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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28 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31525 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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