28 Haziran 2021 Haberleri
28 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın
- Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı
- Gözü dönen şahıs, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü
- Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
- Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın
- 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı
- DEVA Partisi'nde sular durulmuyor! Tartışmalı şekilde görevden alınan başkanın yerine Erhan Erol atandı
- 'Araçta konser' normal konsere döndü! Şevval Sam'ın müzik ziyafetinde koronavirüs unutuldu
- Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
- Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı
- Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti
- Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu
- Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
- EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
- Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
- CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Şaşırdım
- Van'da seyirlik manzara! Güneş, toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
- 'Söke söke' polemiğine Meral Akşener de dahil oldu: Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz
- Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Garry Rodrigues'i kiralamak için kolları sıvadı
- Daha hesabı şaşırdığı görülmedi! Kasiyer karganın çalışkanlığı hayrete düşürüyor
- Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
- Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Mehmet Aurelio görevinden ayrıldı
- Şeyma Subaşı ayrılığı doğruladı! Sevgilisini dolandırıcı olduğu için mi bıraktı?
- Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi
- 7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek
- Fenerbahçe: Yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır
- Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler: Ne büyük iştahları varmış
- Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı habere sert tepki: Özür dilenmesi lazım
- Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
- Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım
- Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
- Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus'a '100 metre' cezası
- Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
- Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu
- Zlatan Ibrahimovic kendi hayatını konu edinen filmin fragmanını paylaştı
- Taner Ölmez'in düğününden çıkan Çağatay Ulusoy'u heyecanlandıran Serenay Sarıkaya sorusu
- Mitingde konuşma yapıp, 'Asla aşı olmayın' diyen aşı karşıtı doktor hakkında suç duyurusu
- 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu