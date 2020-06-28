28 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı
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28 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı

28 Haziran 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

28 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı
28.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 07:05

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:00 Para Bende

03:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:00 Oynat Bakalım

08:00 Lezzet Düşkünleri

08:30 Para Bende

10:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

11:30 O Ses Türkiye Yılbaşı

13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

14:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

16:30 Survivor Panorama 2020

16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

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