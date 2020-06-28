28 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı 28 Haziran 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Doğduğun Ev Kaderindir 03:00 Para Bende 03:30 Doya Doya Moda 04:30 8x8 05:45 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 07:00 Doğduğun Ev Kaderindir 07:00 Oynat Bakalım 08:00 Lezzet Düşkünleri 08:30 Para Bende 10:00 O Ses Türkiye Yılbaşı 11:30 O Ses Türkiye Yılbaşı 13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı 14:00 O Ses Türkiye Yılbaşı 16:30 Survivor Panorama 2020 16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kaynak: InterSinema.com