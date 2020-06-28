28 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 28 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 02:00 Norwich - Manchester United 03:40 Stadyum 03:50 Efsanelerin İzinde 03:55 Spor Kitaplığı 04:00 Süper Lig Özetler 04:05 TFF 1. Lig Özetler 04:10 İngiltere Premier Lig Özetler 04:45 Bundesliga 05:30 Teknik Analiz 05:30 Almanya Bundesliga Özetler 05:50 Süper Lig Özetler 06:05 Ustalara Saygı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Brezilya - Arjantin 07:00 Real Madrid - Atletico Madrid 08:40 Süper Lig Özetler 08:45 TFF 1. Lig Özetler 08:50 Spor ve Sağlık 08:55 Efsanelerin İzinde 09:00 Salto 09:00 Süper Lig Özetler 09:10 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Stadyum 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 Ustalara Saygı 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim 14:00 Napoli - Juventus 15:30 Almanya'dan Futbol 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Spor Haftasonu 16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim 17:55 Leicester City - Chelsea 18:20 Dakika Skor 19:25 Norwich - Manchester United 19:50 Spor Hafta Sonu 20:25 Newcastle United - Manchester City 21:20 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com