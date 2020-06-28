28 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
28 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 Norwich - Manchester United
03:40 Stadyum
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Süper Lig Özetler
04:05 TFF 1. Lig Özetler
04:10 İngiltere Premier Lig Özetler
04:45 Bundesliga
05:30 Teknik Analiz
05:30 Almanya Bundesliga Özetler
05:50 Süper Lig Özetler
06:05 Ustalara Saygı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Arjantin
07:00 Real Madrid - Atletico Madrid
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Spor ve Sağlık
08:55 Efsanelerin İzinde
09:00 Salto
09:00 Süper Lig Özetler
09:10 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Stadyum
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim
14:00 Napoli - Juventus
15:30 Almanya'dan Futbol
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Haftasonu
16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim
17:55 Leicester City - Chelsea
18:20 Dakika Skor
19:25 Norwich - Manchester United
19:50 Spor Hafta Sonu
20:25 Newcastle United - Manchester City
21:20 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com