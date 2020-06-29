28 Haziran 2020 Haberleri
28 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
29.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:15
- Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
- 'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
- İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
- Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
- Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
- Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
- Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
- Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
- Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
- Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
- Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
- Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
- TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
- Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
- Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
- Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
- Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
- Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
- Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
- Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
- Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
- 3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
- Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
- CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
- Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
- Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
- Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
- Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
- Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
- Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
- İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
- Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
- İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
- Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
- Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu