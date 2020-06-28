28 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
28 Haziran 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
28.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 07:08
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Her Yerde Sen
02:00 Her Yerde Sen
03:30 Şevkat Yerimdar
04:30 Kadın
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Yaparsın Aşkım
13:45 Şevkat Yerimdar
15:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Nereden Çıktı Bu Velet
21:45 Badem Şekeri 3
23:30 Nereden Çıktı Bu Velet
23:30 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com