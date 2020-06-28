28 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 28 Haziran 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Maç Sonu 04:30 Süper Lig Kısa Özet 04:45 Maç Saati 06:00 Maç Saati 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 09:30 Süper Lig Kısa Özet 10:00 Süper Lig Kısa Özet 10:30 Süper Lig Maç Sonu 12:30 Maç Saati 14:15 Maç Saati 14:15 Süper Lig Kısa Özet 16:00 Taraftar 16:00 Futbolun Şehirleri 17:00 Süper Lig Maç Önü 18:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya 18:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor 19:15 Devre Arası 19:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya 19:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor 20:30 Süper Lig Maç Önü 20:30 Maç Önü 21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray 21:45 Devre Arası 22:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 22:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray 23:00 Süper Lig Maç Sonu Kaynak: InterSinema.com