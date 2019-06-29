28 Haziran 2019 Haberleri
28 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar
- İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
- THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.
- Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile görüşeceğiz
- İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuş sürüsüne çarpınca geri döndü
- Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
- Ever Banega'nın menajeri Galatasaraylılara müjdeyi verdi!
- Acun Ilıcalı ile aralarında aşk dedikoduları çıkan Itır Esen arabasıyla dikkat çekti
- Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi
- Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 mağlup etti
- Kadıköy'de zincirleme trafik kazasına neden olan çift için karar verildi
- Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler!
- Motorlu testere faciası! Cinsel organını parçaladı
- Güzel şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf!
- Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu
- 3 liralık çakmak çalan genç 15 ay hapis cezasına çarptırıldı!
- Cani adam, sokak ortasında tartıştığı husumetlisini boğazını keserek öldürdü
- Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada
- Sıcaklardan bunalan bebeğini, karpuzun içerisinde serinletti!
- Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
- Adem Büyük Galatasaray'da
- Fenerbahçe, Max Kruse'yi transfer etti!
- Ryan Babel Galatasaray'da
- Karayolları'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama geldi!
- Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi
- Kudrayshov'dan Galatasaray tepkisi: Hakemler üzerinde etki kuruyorlar
- 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına tokat atınca gözaltına alındı
- Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı
- Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum
- ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de
- Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek
- 'İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' dediği iddia edilen Alişan'dan açıklama geldi
- Kasımpaşa'ya piyango vurdu! Real Madrid, Mahmoud Trezeguet'i izliyor
- Efsane futbolcu David Beckham, tribünde kızını dudağından öpmesi tepki topladı
- Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
- Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı
- Meryem Uzerli'nin estetikli hali takipçilerinin gözünden kaçmadı!
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