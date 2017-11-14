28 Güvenlik Kamerası ile Yakalanan Kapkaççı Serbest Kaldı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 gün arayla motosiklet ile kapkaç yapan ve emniyet güçleri tarafından 28 güvenlik kamerasının taranmasıyla yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 Kasım günü Atatürk Bulvarı üzerinde ATM cihazından para çeken vatandaşın içinde bin 500 TL para ve kredi kartlarının olduğu el çantasının, 10 Kasım günü de bir vatandaşın içinde akıllı telefon, 300 TL nakit para, ehliyet ve kimlik kartları ile çeşitli belgelerinin bulunduğu el çantasının çalınması ile ilgili çalışma başlattı. İki farklı zamanda kapkaç yapan şahıs ve olaylarda kullandığı motosiklet, 28 ayrı iş yerinin güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. Asayiş ve Çocuk Bürosu ekiplerinin koordineli faaliyetleri neticesi olayı gerçekleştiren şahsın V.K. olduğunu belirleyen Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı bugün yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışma sonucunda suçlarda kullanılan motosiklet, çalınan akıllı telefon ve müştekilere ait cüzdan, kimlik ve diğer belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan kapkaç şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından mahkeme sevk edilen V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA