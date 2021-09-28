28 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 28 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 28 Eylül 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 28 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Karadeniz Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Karadeniz Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Isırgan Otu Çorbası

Trabzon Yağlı Pide

Kara Lahana Dolması

Hamsili Pilav

Zargana

Akçaabat Köfte

Hamsiköy Sütlacı

28 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Karadeniz Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

28 EYLÜL OSMANLI MUTFAĞI MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

28 Eylül Masterchef Osmanlı Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Isırgan Otu Çorbası : MAVİ TAKIM kazandı

MAVİ TAKIM kazandı Trabzon Yağlı Pide : KIRMIZI TAKIM kazandı

KIRMIZI TAKIM kazandı Kara Lahana Dolması : MAVİ TAKIM kazandı

MAVİ TAKIM kazandı Hamsili Pilav : KIRMIZI TAKIM kazandı

KIRMIZI TAKIM kazandı Zargana : KIRMIZI TAKIM kazandı

KIRMIZI TAKIM kazandı Akçaabat Köfte : MAVİ TAKIM kazandı

MAVİ TAKIM kazandı Hamsiköy Sütlacı : MAVİ TAKIM kazandı

SKOR : 4-3 mavi takım kazandı

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

Haberler.com - Gündem