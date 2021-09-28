28 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 28 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
28 Eylül Salı günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 28 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 28 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 28 Eylül 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Karadeniz Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Karadeniz Mutfağı oldu.
Günün menüsündeki yemekler: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- Isırgan Otu Çorbası
- Trabzon Yağlı Pide
- Kara Lahana Dolması
- Hamsili Pilav
- Zargana
- Akçaabat Köfte
- Hamsiköy Sütlacı
Bugün Karadeniz Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.
28 Eylül Masterchef Osmanlı Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:
- Isırgan Otu Çorbası : MAVİ TAKIM kazandı
- Trabzon Yağlı Pide : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Kara Lahana Dolması : MAVİ TAKIM kazandı
- Hamsili Pilav : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Zargana : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Akçaabat Köfte : MAVİ TAKIM kazandı
- Hamsiköy Sütlacı : MAVİ TAKIM kazandı
SKOR : 4-3 mavi takım kazandı
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.