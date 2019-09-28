28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü: Türkiye'de son durum ne?

28.09.2019 09:30

Her yıl Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü olarak anılan 28 Eylül vesilesiyle Türkiye'de bireysel silahlanma, kadına karşı şiddet ve cezasızlık üçgeni yeniden gündeme geliyor.



En son Emine Bulut'un kızının gözleri önünde öldürülmesi büyük yankı uyandırmıştı. Eylül ayında Türkiye çapında 49 kadın cinayete kurban gitti. Haziran-Temmuz ve Ağustos ayları boyunca ise Türkiye'de toplamda 120 kadın öldürüldü ve bu cinayetler en fazla ateşli silahlarla gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle