28 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31612 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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28 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31612 sayılı Resmi Gazete

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28 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31612 sayılı Resmi Gazete

28 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 28 Eylül 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 28 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

28 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4509) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

–– Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan "Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)"in İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4510)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği

–– Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

–– Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/13863 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/18505 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 28 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31612 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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