28 Eylül 2021 Haberleri
28 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Stefan Kuntz'u performansıyla büyüledi! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı
- Nihat Kahveci, Ajax-Beşiktaş maçının hakemini yerden yere vurdu: Türklerle sıkıntısı var
- Genç kadın, kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu
- Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş
- 96 yaşında çocuğunu kucağına almıştı! Dünyanın en yaşlı babası 104 yaşında öldü
- Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor
- Prof. Akçalı, Sinovac ve Biontech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçlarını açıkladı
- Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi
- Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
- Fransız hakem, Ajax-Beşiktaş maçının önüne geçti! Siyah-beyazlı taraftarların verilmeyen gole isyanı çok büyük
- Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu
- İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
- Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi
- Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor
- İçeride Hiroşima'ya atılanın 200 katı kadar büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor
- Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi
- Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor
- Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık
- İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor
- Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi
- Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi
- Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor
- Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu
- 170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı
- Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan fenomen ördek aylık 4 bin 500 dolar kazanıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi
- Yine yürekler yandı! Bir aşısız hamile kadın daha koronavirüse yenildi
- AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır
- ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'dan çekilme süreci itibarımıza zarar verdi
- Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
- İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL
- Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti
- Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi
- Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA 'BOYGA' duyuruldu
- İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti
- Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi
- Tartıştığı kişinin iş yerine ateş açan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu
- Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Göztepe maçı bardağı taşıran son damla oldu! G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
Kripto para yatırımınız var mı? #kriptopara— Haberler.com (@Haberler) September 19, 2021
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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