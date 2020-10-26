28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? 28 Ekim'de okullar açık mı, iş yerleri açık mı? 2020 Cumhuriyet Bayramı hangi güne den
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28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? 28 Ekim'de okullar açık mı, iş yerleri açık mı? 2020 Cumhuriyet Bayramı hangi güne den

26.10.2020 09:10 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:18
28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? 28 Ekim'de okullar açık mı, iş yerleri açık mı? 2020 Cumhuriyet Bayramı hangi güne den

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'in tatil olup olmadığı merak edildi. Peki, 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 28 Ekim'de iş yerleri açık mı? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

28 Ekim Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Çarşamba günü tatil mi? 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim Çarşamba yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim'de okullar açık mı, iş yerleri açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte, merak edilen soruların yanıtları.

2020 28 EKİM ÇARŞAMBA RESMİ TATİL Mİ?

Tatil planlaması yapanlar 28 Ekim gününün yarım gün tatil olup olmadığını araştırıyor. Perşembe günü ile beraber hafta sonunu da plana dahil ederek 4 günlük tatil planı yapan vatandaşlar ki, 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 28 Ekim'de iş yerleri açık mı? 28 Ekim yarım gün tatil mi sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Ülkemizin her yerinde kırmızı beyaz bir coşku seli oluşturan 29 Ekim, başarılarla dolu tarihimizi hatırlamak için özel bir gün. Cumhuriyetimizin ilan edilişini andığımız 29 Ekim'de, ulusumuzun varoluşu için çalışmış, savaşmış ve kendini feda etmiş atalarımızı hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin görevi.


28 Ekim Çarşamba: Yarım gün tatil

29 Ekim Perşembe: Tam gün tatil

Toplam: 1,5 gün tatil

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? 28 Ekim'de okullar açık mı, iş yerleri açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne den

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